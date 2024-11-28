Дети бойцов СВО из Альметьевска смогут бесплатно отдохнуть в зимних лагерях Татарстана

Дети военнослужащих из Альметьевского района Татарстана смогут бесплатно отдохнуть в зимних лагерях. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в этом году организуются две смены в лагерях, которые предоставят не только отдых, но и образовательные возможности для детей в возрасте от 7 до 15 лет.
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