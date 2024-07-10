«Ингосстрах» узнал, какой стиль одежды предпочитают жители Санкт-Петербурга

Среди стилей одежды лидируют бохо и милитари Совместное исследование «Ингосстраха» и Финансового университета при Правительстве РФ показало, какие цвета и стили одежды предпочитают женщины Санкт-Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии