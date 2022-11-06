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Бенн сделал 7-й хет-трик в НХЛ в матче с «Эдмонтоном». В истории «Далласа» больше только у 2 игроков

Бенн сделал 7-й хет-трик в НХЛ в матче с «Эдмонтоном». В истории «Далласа» больше только у 2 игроков

Джейми Бенн сделал 7-й хет-трик в НХЛ в матче с «Эдмонтоном». Капитан «Далласа» забросил 3 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (6:2).

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