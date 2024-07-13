В калужском парке отмечают 80-летие регионального УМВД

Утром 13 июля в Городском парке культуры и отдыха начался праздник в честь калужской полиции. В концерте, посвященном 80-летию образования УМВД России по Калужской области, принимают участие артисты Калуги, духовой оркестр Культурного центра и сотрудников УМВД.