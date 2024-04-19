Сообщения о подготовке покушения на Владимира Зеленского могут показывать, что Запад принял решение о ликвидации президента Украины.
Медведев: вероятно, на Западе приняли решение о ликвидации Зеленского
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... исключено...
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4 час.
ay
aleksandr yermakov
Не думаю,что стоит так говорить на таком уровне,ведь все прекрасно знают,что не зеленский там верховодит,он там,никто,и, ничего не определяет.есть кучка западенцев,кто они,-думаю знают и в России и на западе.вот они и правят ,оставаясь за кадром-это их повадки,и все действия,как с бандеровской методички1941 года, списаны,все от туда
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
Зеленский под контролем , в заложниках у Запада и ничего сам не решает...Не будет зели , США поставят там другую полит *шестерку*.
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1 час.
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