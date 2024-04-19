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Аргументы недели

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Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Зеленский  под  контролем  ,  в  заложниках  у  Запада и  ничего  сам  не  решает...Не  будет  зели  ,  США  поставят...Медведев: вероятн...
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Медведев: вероятно, на Западе приняли решение о ликвидации Зеленского

Медведев: вероятно, на Западе приняли решение о ликвидации Зеленского

Сообщения о подготовке покушения на Владимира Зеленского могут показывать, что Запад принял решение о ликвидации президента Украины.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... исключено...
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4 час.
ay
aleksandr yermakov
Не думаю,что стоит так говорить на таком уровне,ведь все прекрасно знают,что не зеленский там верховодит,он там,никто,и, ничего не определяет.есть кучка западенцев,кто они,-думаю знают и в России и на западе.вот они и правят ,оставаясь за кадром-это их повадки,и все действия,как с бандеровской методички1941 года, списаны,все от туда
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
Зеленский  под  контролем  ,  в  заложниках  у  Запада и  ничего  сам  не  решает...Не  будет  зели  ,  США  поставят  там  другую полит  *шестерку*.
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1 час.

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