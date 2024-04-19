Медведев: вероятно, на Западе приняли решение о ликвидации Зеленского

ay

aleksandr yermakov

Не думаю,что стоит так говорить на таком уровне,ведь все прекрасно знают,что не зеленский там верховодит,он там,никто,и, ничего не определяет.есть кучка западенцев,кто они,-думаю знают и в России и на западе.вот они и правят ,оставаясь за кадром-это их повадки,и все действия,как с бандеровской методички1941 года, списаны,все от туда