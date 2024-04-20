Непомнящий сыграл вничью с Накамурой на турнире претендентов

РИА Новости/Григорий Сысоев Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Хикарой Накамурой в предпоследнем, 13-м туре турнира претендентов на матч за звание чемпиона мира по шахматам, проходящем в Торонто.
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