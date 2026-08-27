«Работаю аккуратно»: в Омске 11-летний мальчик предлагает за деньги выносить мусор из квартир - он копит на Лего.
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«Работаю аккуратно»: в Омске 11-летний мальчик предлагает за деньги выносить мусор из квартир - он копит на Лего.
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