Официально: Новый трейлер Mafia: The Old Country покажут на The Game Awards 2024 На The Game Awards 2024 о...

Официально: Новый трейлер Mafia: The Old Country покажут на The Game Awards 2024На The Game Awards 2024 официально покажут новый трейлер Mafia: The Old Country — об этом сообщил организатор церемонии Джефф Кили в социальных сетях.
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