Кристиан Хорнер: Как великий спортсмен, Ферстаппен выдает результаты под прессингом

Кристиан Хорнер: Как великий спортсмен, Ферстаппен выдает результаты под прессингомGetty Images / Red Bull Content PoolГлава Red Bull Racing Кристиан Хорнер назвал Макса Ферстаппена великим спортсменом и заявил, что в финале квалификации Гран При Майами нидерландец преподал мастер-класс соперникам.