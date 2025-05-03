Кристиан Хорнер: Как великий спортсмен, Ферстаппен выдает результаты под прессингом

Кристиан Хорнер: Как великий спортсмен, Ферстаппен выдает результаты под прессингомGetty Images / Red Bull Content PoolГлава Red Bull Racing Кристиан Хорнер назвал Макса Ферстаппена великим спортсменом и заявил, что в финале квалификации Гран При Майами нидерландец преподал мастер-класс соперникам.
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