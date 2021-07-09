Спички - не игрушка

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  • Eugene69072
    ...."- об Украине договорились без Украины; - Украине предписано радоваться"..... Класс!!! "Ликуем вместе!"Американцы требую...
  • карюкалов вячеслав
    Мда.Американцы требую...
  • Вячеслав Rfvtytd
    А что её разыскивать она и так на виду,только по большому счёту не нужна она пока ни Белоруссии ни тем более России,а...Тихановская - США...

Премьер Украины пообещал, что Северный поток-2 не будет достроен

Премьер Украины пообещал, что Северный поток-2 не будет достроен

Казалось бы, всё про Северный поток-2 всем уже окончательно понятно.Проложить осталось около 40 км труб.

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Прохожий по жизни
Шмигаль свое сказал. Время покажет.
Евгений Шабунин
ШМИГАЛЬ У ПОТОКА.....ОТСОСЁТЬ..........
карюкалов вячеслав
Мда.
Игорь Емельянов
Как мне нравится эта картинка с дорогим Леонидом Ильичом
юрий смирнов
Сосать им ,все достроят.
Владимир Грачев
шмыгаль.... А ЕСЛИ ДОСТРОИМ, ты - ЗАСТРЕЛИШЬСЯ???????
Юрий Николаев
Один дурак, это слабак, а два дебила(на фото) это сила! Шакалы визжат, на что то надеются, а как у нас говорят____ Васька слушает, да ест. А Фортуна слушает, хохочет и стык за стыком, труба за трубой укладывает СП на дно морское! Даааааа, для хохло-даунов зрада зрадная! Печалька однако гы гы гы!

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