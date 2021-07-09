Премьер Украины пообещал, что Северный поток-2 не будет достроен

Спички - не игрушкаПолитикаПремьер Украины пообещал, что Северный поток-2 не будет достроен Казалось бы, всё про Северный поток-2 всем уже окончательно понятно.Проложить осталось около 40 км труб.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПЖПрохожий по жизниШмигаль свое сказал. Время покажет.Евгений ШабунинШМИГАЛЬ У ПОТОКА.....ОТСОСЁТЬ..........карюкалов вячеславМда.Игорь ЕмельяновКак мне нравится эта картинка с дорогим Леонидом Ильичомюрий смирновСосать им ,все достроят.Владимир Грачевшмыгаль.... А ЕСЛИ ДОСТРОИМ, ты - ЗАСТРЕЛИШЬСЯ???????Юрий НиколаевОдин дурак, это слабак, а два дебила(на фото) это сила! Шакалы визжат, на что то надеются, а как у нас говорят____ Васька слушает, да ест. А Фортуна слушает, хохочет и стык за стыком, труба за трубой укладывает СП на дно морское! Даааааа, для хохло-даунов зрада зрадная! Печалька однако гы гы гы!Комментировать
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