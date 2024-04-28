Вокруг Исаакиевского собора прошел детский крестный ход

Он приурочен к одному из 12 главных православных праздников — вход Господень в Иерусалим Сегодня, в Вербное воскресенье, вокруг Исаакиевского собора прошел крестный ход, в котором приняли участие духовенство Санкт-Петербургской епархии, учащиеся православных гимназий и воскресных школ, а также верующие петербуржцы.