Вокруг Исаакиевского собора прошел детский крестный ход

Он приурочен к одному из 12 главных православных праздников — вход Господень в Иерусалим Сегодня, в Вербное воскресенье, вокруг Исаакиевского собора прошел крестный ход, в котором приняли участие духовенство Санкт-Петербургской епархии, учащиеся православных гимназий и воскресных школ, а также верующие петербуржцы.
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