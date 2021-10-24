Гинцбург призвал сохранить QR-коды до достижения уровня коллективного иммунитета в 80%

Андрей ОрловОбществоГинцбург призвал сохранить QR-коды до достижения уровня коллективного иммунитета в 80% Система QR-кодов должна действовать в России до тех пор, пока показатель коллективного иммунитета не достигнет 80%.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьMeerfliegerА интересно, как этот гомосек собирается в транспорте "держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов"? Автобусы-вагоны и т.д. разные? А вокзалы-станции метро-аэропорты на зоны поделить? И нахрена, ежели они сами же признают, что вакцинированные тоже заболевают и, соответственно, переносят заразу?Комментировать
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