Экс-мужу Пелагеи Телегину закрыли выезд из страны: И вот в чем причина

SHOT: Бывшему мужу Пелагеи Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов в 64 млн Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП Хоккеисту и бывшему мужу певицы Пелагеи Ивану Телегину закрыли выезд из России из-за долгов по ипотеке в 64 миллиона рублей.
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