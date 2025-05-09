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Всё о женщинах

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Почему мужчины постоянно изменяют, но при этом не разводятся?

Почему мужчины постоянно изменяют, но при этом не разводятся?

Девчули мои!Задумывались ли вы когда-нибудь, почему мужчины очень часто изменяют своим женам, при этом сами крайне редко разводятся? Случаи, когда мужика выпнула из брака жена, узнав об измене, мы здесь в расчет не берем.

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