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FiNE NEWS

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Песков сообщил о возможных сроках визита Пашиняна в Москву

Песков сообщил о возможных сроках визита Пашиняна в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о текущем состоянии планирования визита премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Москву.

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