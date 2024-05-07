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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Факел» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти на Божине в матче с «Зенитом»

Игра 27-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 1:1.  Воронежский клуб попросил ЭСК рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 64-й минуте – Сергей Божин и Вячеслав Караваев прихватывали друг друга в штрафной площади петербуржцев, из-за чего оба упали.

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