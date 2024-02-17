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В МВД сообщили о поисках пропавшей осетинской спортсменки

В МВД сообщили о поисках пропавшей осетинской спортсменки

Руководитель пресс-службы регионального МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила в своем Telegram-канале, что поиски пропавшей осетинской спортсменки Анны Цомартовой не дали результатов после шести дней усиленной поисковой работы.

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