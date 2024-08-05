Редкое явление в ночном небе заметили жители Новосибирска

Жители Новосибирской области продолжают в соцсетях делиться снимками полярных сияний. Уникальное оптическое природное явление появилось в небе в ночь с 4 на 5 августа сразу в нескольких местах, в списке локаций, судя по подписям к фото, – Каракан, Краснозерский район, Бердск, Новосибирск.