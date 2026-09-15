Работа на результат

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко прокомментировал КШУ: Вопросы, которые положены в современную систему управления, в подходы к организации и развертыванию пунктов управления, будут апробированы на войсках.