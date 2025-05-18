Патрушев: Балтийский флот успешно пресекает провокации военно-морских сил Запада

Балтийский флот продолжает надёжно обеспечивать безопасность судоходства и успешно пресекать провокации военно-морских сил недружественных государств, отметил помощник российского президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.
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