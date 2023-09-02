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Хохлачев о высоких ожиданиях от его игры за «Амур»: «От меня и в «Спартаке» ждали чудес. Разговоры про деньги – абсолютно понятные вещи»

Сообщалось, что зарплата игрока по 2-летнему соглашению с хабаровским клубом составит 70-75 миллионов рублей за сезон.

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