МКБ - 11

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Влияние менопаузальной гормональной терапии на состояние мозга — исследование

Влияние менопаузальной гормональной терапии на состояние мозга — исследование

Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) вызывает неоднозначные реакции со стороны здоровья мозга, которые зависят от различных факторов, включая возраст, продолжительность терапии и предшествующие хирургические вмешательства.

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