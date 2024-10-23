Влияние менопаузальной гормональной терапии на состояние мозга — исследование

Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) вызывает неоднозначные реакции со стороны здоровья мозга, которые зависят от различных факторов, включая возраст, продолжительность терапии и предшествующие хирургические вмешательства.
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