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WP: пилот ВВС США, которого подозревают в «сливе» данных Пентагона, публиковал секретные документы с февраля 2022 года

WP: пилот ВВС США, которого подозревают в «сливе» данных Пентагона, публиковал секретные документы с февраля 2022 года

Пилот Нацгвардии Военно-воздушных сил (ВВС) США Джек Тейшейра, которого задержали накануне по подозрению в "сливе" данных Пентагона, публиковал секретные документы в Сети с февраля 2022 года.

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