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За рулем

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Китайский кроссовер со «шведским» ДНК и ценником выше конкурентов

Китайский кроссовер со «шведским» ДНК и ценником выше конкурентов

Китайские кроссоверы прочно обосновались в списках желаний российских автомобилистов.Среди них особняком стоит – яркий представитель купе-кроссоверов, который привлекает внимание стильным дизайном, отличной динамикой и роскошным оснащением.

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