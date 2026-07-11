Китайский кроссовер со «шведским» ДНК и ценником выше конкурентов

Китайские кроссоверы прочно обосновались в списках желаний российских автомобилистов.Среди них особняком стоит – яркий представитель купе-кроссоверов, который привлекает внимание стильным дизайном, отличной динамикой и роскошным оснащением.
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