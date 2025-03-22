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Царьград

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Войска ВСУ передислоцированы к Красноармейску: усиление за счет элитных батальонов

Войска ВСУ передислоцированы к Красноармейску: усиление за счет элитных батальонов

Подразделения ВСУ переброшены из Курской области на красноармейское направление, сообщают источники. Командир российской группы войск «Центр» Андрей Мартьянов свидетельствует об усилении сопротивления, включая участие элитного батальона БПЛА «Птицы Мадьяра».

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