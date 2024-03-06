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Закон, порядок, государство

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В Приморском крае военнослужащие Восточного военного округа выполнили метание боевых ручных гранат

В Приморском крае военнослужащие Восточного военного округа выполнили метание боевых ручных гранат

Для получения отличной оценки военнослужащим необходимо было поразить минимум две фигуры, установленные в полосе шириной 10 метров.

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