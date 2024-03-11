Понедельник начался с покупок, лидируют золотодобытчики

Российский рынок открыл торги в понедельник, 11 марта, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии вырос на 0,62% до 3336,1 пункта, индекс РТС поднялся на 0,56% до 1158,54 пункта.