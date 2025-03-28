Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«У меня для вас непревзойденное предложение»: журналист пытался «завербовать» немцев в армию и обалдел от ответов

«У меня для вас непревзойденное предложение»: журналист пытался «завербовать» немцев в армию и обалдел от ответов

БлокнотРУ В Германии решили выяснить, насколько немцы готовы пойти служить. Тема актуальная в свете воинственной риторики нового правительства ФРГ и «страшилок» о том, что «русские идут».

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Комментарии
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Ольга Скобликова
Для меня как-то странно предлагать идти служить в армию за игровую приставку. Может что-нибудь посущественнее, жилье, денежные пособия после демобилизации, льготы по ЖКХ и т.д., а за игрушку...........
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18 час.
Александр Салтановский
Какие делают предложения, насчёт службы, такая и армия!
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15 час.
alik3456 Джексон
Или портрет Бисмарка...
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14 час.
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