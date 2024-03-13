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Авербух о шоу-турнире: «Нам с Ягудиным удалось победить. Хотя считаю, что в творчестве победителем является каждый, кто ищет, пробует, ошибается и идет дальше»

Турнир проходил в Санкт-Петербурге. Авербух поставил показательный номер для олимпийского чемпиона Солт-Лейк-Сити-2002.

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