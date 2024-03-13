Авербух о шоу-турнире: «Нам с Ягудиным удалось победить. Хотя считаю, что в творчестве победителем является каждый, кто ищет, пробует, ошибается и идет дальше»

Турнир проходил в Санкт-Петербурге. Авербух поставил показательный номер для олимпийского чемпиона Солт-Лейк-Сити-2002.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Туктамышева исполнила прокат под стихи Цветаевой на турнире «Русский вызов»
- Азар думал о переходе в «Лилль» перед завершением карьеры: «Получилось бы красиво, но тело давало сбои. Зачем возвращаться, если не могу играть?»
- Тутберидзе сообщила о смерти своей собаки: «13 лет Тиона украшала нашу жизнь. Покойся с миром»
Свежие комментарии