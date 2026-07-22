T2 признан ComNews Research лучшим в сервисах кибербезопасности для клиентов

Мобильный оператор T2 занял первое место в рейтинге сервисов безопасности ComNews Research — его SafeWall набрала 96 баллов и обеспечила компании лидерство по разнообразию, доступности и удобству защитных функций.
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