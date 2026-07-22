PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

449 подписчиков

T2 признан ComNews Research лучшим в сервисах кибербезопасности для клиентов

T2 признан ComNews Research лучшим в сервисах кибербезопасности для клиентов

Мобильный оператор T2 занял первое место в рейтинге сервисов безопасности ComNews Research — его SafeWall набрала 96 баллов и обеспечила компании лидерство по разнообразию, доступности и удобству защитных функций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии