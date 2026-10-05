МИД РФ заявил о вмешательстве через спутниковые системы связи

Системы спутниковой связи, подобные Starlink, все активнее используются для вмешательства во внутренние дела государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости 5 октября.
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