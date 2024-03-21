Столкновения на российской границе: чья бронетехника атаковала территорию Евгения КомароваРоссийские военные отразили попытки атаковать границу на территориях Белгородской и Курской областей.
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