Столкновения на российской границе: чья бронетехника атаковала территорию

Юрий Куколин

Наши воины покрыли себя неувядаемой славой,как их деды.! Но фашистскую технику,в отличие от швайнехюнде, нельзя утилизировать.Нельзя быть Иванами,не помнящими родства.Музеи страны ждут экспонаты для будущих поколений.А восстановителей у нас уйма.Один Вадим Задорожный чего стоит.