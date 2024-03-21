НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

186 подписчиков

Столкновения на российской границе: чья бронетехника атаковала территорию

Столкновения на российской границе: чья бронетехника атаковала территорию

Столкновения на российской границе: чья бронетехника атаковала территорию Евгения КомароваРоссийские военные отразили попытки атаковать границу на территориях Белгородской и Курской областей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Куколин
Наши воины покрыли себя неувядаемой славой,как их деды.! Но фашистскую технику,в отличие от швайнехюнде, нельзя утилизировать.Нельзя быть Иванами,не помнящими родства.Музеи страны ждут экспонаты для будущих поколений.А восстановителей у нас уйма.Один Вадим Задорожный чего стоит.
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору