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Газета.ру

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Сибига: сдержанная и мудрая позиция Украины вернет отношения с США в нужное русло

Сибига: сдержанная и мудрая позиция Украины вернет отношения с США в нужное русло

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал воздержаться от «преждевременных и эмоциональных» оценок высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского и выразил уверенность, что отношения вернутся в нужное русло.

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