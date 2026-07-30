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Царьград

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Духовник по телефону: иерей Василенко рассказал, можно ли православным каяться онлайн

Духовник по телефону: иерей Василенко рассказал, можно ли православным каяться онлайн

Можно ли исповедоваться через смартфон, не выходя из дома, если храм далеко или ты на вахте? Иерей Дионисий Василенко дал исчерпывающий ответ: таинство покаяния требует личного присутствия и священнического облачения, а всё остальное — лишь душеполезный разговор, но не более.

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