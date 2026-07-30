Духовник по телефону: иерей Василенко рассказал, можно ли православным каяться онлайн

Можно ли исповедоваться через смартфон, не выходя из дома, если храм далеко или ты на вахте? Иерей Дионисий Василенко дал исчерпывающий ответ: таинство покаяния требует личного присутствия и священнического облачения, а всё остальное — лишь душеполезный разговор, но не более.