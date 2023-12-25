Steak Lovers
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Steak Lovers

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Как быстро почистить и разделать селедку на новогодний стол: филе получается без костей

Как быстро почистить и разделать селедку на новогодний стол: филе получается без костей

Редкий новогодний стол обходится без селедки, эту рыбу подают как закуской, так и в салатах. Обычно чистка сельди достаточно трудоемка, но мы покажем простой и результативный способ быстро разделать рыбу на филе без костей.

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