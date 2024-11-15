U-862 у берегов Австралии и Новой Зеландии. Последние месяцы подводной войны и капитуляция Действия U-862 у побережья Новой Зеландии, январь 1945 г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
U-862 у берегов Австралии и Новой Зеландии. Последние месяцы подводной войны и капитуляция Действия U-862 у побережья Новой Зеландии, январь 1945 г.
Свежие комментарии