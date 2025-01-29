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Без индивидуальности и не только: какие правила из жизни в СССР кажутся дикостью в 2025 году

Без индивидуальности и не только: какие правила из жизни в СССР кажутся дикостью в 2025 году

Без индивидуальности и не только: какие правила из жизни в СССР кажутся дикостью в 2025 году Евгения КомароваПривычные условия СССР кажутся дикостью в 2025 году – никакой индивидуальности и еще 5 правил показывают отличия советских реалий от современных.

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Комментарии
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сергей амбросов
долбоёб и 100% пидор.....
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21 час.
ЮВ
Юрий Воробьев
Больше всего бесят козлы, типа автора статьи, которые ничего не понимали в жизни народа, но теперь выступают большими специалистами, а еще те,  кто распространяет эту дурь.
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18 час.

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