Без индивидуальности и не только: какие правила из жизни в СССР кажутся дикостью в 2025 году Евгения КомароваПривычные условия СССР кажутся дикостью в 2025 году – никакой индивидуальности и еще 5 правил показывают отличия советских реалий от современных.
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