В Архангельске вручили новые автомобили сотрудникам Госавтоинспекции

Ключи от них сотрудникам ведомства вчера вручил начальник регионального управления МВД полковник полиции Дмитрий ОстапенкоКлючи от них сотрудникам ведомства вчера вручил начальник регионального управления МВД полковник полиции Дмитрий Остапенко17 автомобилей дорожным полицейским вручили в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», который является частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».