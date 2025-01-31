📷❗️Важно! На фоне еженедельного перманентного применения эскадрильями БПЛА-"камикадзе" противника 200 - 300 тяжелых дронов типа "Лютый", A-22, UJ-26 "Бобёр" и реактивных ударных БПЛА "Паляница" по критически важной инфраструктуре ВС РФ в средней полосе Европейской части на ряде аэродромов ВКС России активно возводятся мощные арочные укрепления для прикрытия тактической авиации и персонала инженерно-авиационной службы ВКС России от осколочного воздействия БЧ БПЛА-"камикадзе".