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Русское оружие

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📷❗️Важно! На фоне еженедельного перманентного применения эскадрильями БПЛА-"камикадзе" противника 200 - 300 тяжелых дронов типа "Лютый", A-22, UJ-26 "Бобёр" и реактивных ударных БПЛА "Паляница" по критически важной инфраструктуре ВС РФ в средней полосе Европейской части на ряде аэродромов ВКС России активно возводятся мощные арочные укрепления для прикрытия тактической авиации и персонала инженерно-авиационной службы ВКС России от осколочного воздействия БЧ БПЛА-"камикадзе".

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