Reuters: Келлог раскритиковал идею Уиткоффа о признании новых регионов РФ

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог критически высказался о предложении спецпредставителя Стивена Уиткоффа относительно признания новых российских регионов как пути к мирному урегулированию.
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