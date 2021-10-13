МИД КНР: США должны думать о благополучии всего человечества

Прекратить стремиться к сиюминутным выгодам в международных делах, выполнять свои надлежащие международные обязательства и помнить о благополучии народов должны США, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 13 октября на брифинге для прессы.
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