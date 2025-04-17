Трамп узнал, что США больше не «наше все»: Китай больно ударил по Boeing

Во многом медвежья тактика Трампа основана на его воспитании. Американский президент, выросший на примерах беспримерного величия Америки, ее могущества и силы, до сих пор уверен, что весь мир управляется из Вашингтона.
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