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Выброшенного из поезда кота могли растерзать на улице собаки

Выброшенного из поезда кота могли растерзать на улице собаки

РЕН ТВ Кота Твикса, которого проводница выбросила из следовавшего в Санкт-Петербург поезда, могли растерзать на улице собаки, сообщил РЕН ТВ житель Кировской области Дмитрий, который обнаружил мертвого кота.

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