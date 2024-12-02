Эксперты ухудшили прогноз по инфляции в России

По итогам этого года инфляция в России достигнет 9,2%-9,3%. Об этом сообщается в макроэкономическом прогнозе на 2024-2027 годы от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
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