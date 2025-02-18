Лавров пообещал помочь Сербии справиться с цветной революцией

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич находится с официальным визитом в России. В Москве глава сербского внешнеполитического ведомства встретился со своим коллегой Сергеем Лавровым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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