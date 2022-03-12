Риск в матче с Мугурусой ушла с 0:6, 0:3 и впервые с 2019-го обыграла теннисистку топ-10

53-я ракетка мира Элисон Риск обыграла №9 Гарбинье Мугурусу во втором круге турнира в Индиан-Уэллс (0:6, 6:3, 6:1).

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