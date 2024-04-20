Названа реальная цена владения китайским автомобилем: цифра удивит

Haval Jolion стремительно набирает популярность среди российских автолюбителей. По итогам первого квартала 2024 года он стал наиболее продаваемой иномаркой в России с внушительным результатом в 15 774 реализованных автомобиля.
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