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Музыка в исполнении юных музыкантов из стран БРИКС, ШОС, СНГ

Музыка в исполнении юных музыкантов из стран БРИКС, ШОС, СНГ

Всемирный юношеский симфонический оркестр выступил в Москве. В 2026 году оркестр объединил 90 молодых исполнителей из 20 государств — от России, Беларуси и Армении до Чили, Бразилии, Южной Кореи, Эфиопии и ЮАР.

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