Музыка в исполнении юных музыкантов из стран БРИКС, ШОС, СНГ

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Всемирный юношеский симфонический оркестр выступил в Москве. В 2026 году оркестр объединил 90 молодых исполнителей из 20 государств — от России, Беларуси и Армении до Чили, Бразилии, Южной Кореи, Эфиопии и ЮАР.