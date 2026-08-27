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SPLETNIK

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Chanel, Gucci и мини: Настя Ивлеева показала свои модные образы

Chanel, Gucci и мини: Настя Ивлеева показала свои модные образы

35-летняя Настя Ивлеева показала свои модные образы. Контент появился в её инстаграме*.Блогерша примерила тёмно-серую водолазку, мини-юбку Miu Miu и лодочки Christian Louboutin; винтажную голубую блузку с чёрными капри и туфлями Chanel; розовую блузку Diesel, чёрные брюки и туфли Gucci; белую блузу с мини-шортами на ремне и обувью Dior; коричневую кофту с юбкой Tom Ford в тон и сумкой Chloe; укороченный полупрозрачный топ с юбкой, сумкой Prada и туфлями Francesco Russo.

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