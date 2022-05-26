COVID-19, MIS-C и болезнь Кавасаки имеют одинаковый иммунный ответ

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California — San Diego) обобщают сходства и различия между COVID-19, Мультисистемным воспалительным синдромом у детей (MIS-C) и болезнью Кавасаки, тремя состояниями, объединенными одной и той же иммуноассоциированной генной сигнатурой.